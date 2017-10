Aus dem Norden des Irak werden schwere Gefechte zwischen der Armee und kurdischen Peschmerga-Kämpfern gemeldet.

Bei den Kämpfen in der Provinz Kirkuk seien Panzerabwehrwaffen eingesetzt worden, meldet die kurdische Nachrichtenseite Rudaw. Regierungstreue Schiitenmilizen teilten per Twitter mit, sie hätten einen weiteren Ort in Kirkuk eingenommen.



Die irakische Armee hatte vor einigen Tagen nach eigenen Angaben die Kontrolle über die Provinzen Kirkuk, Dijala und Niniveh übernommen. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer hatten sich zunächst weitgehend kampflos zurückgezogen. Die Spannungen zwischen Bagdad und der kurdischen Regionalregierung in Erbil waren eskaliert, nachdem die Kurden in einem Referendum fast geschlossen für die Unabhängigkeit gestimmt hatten.