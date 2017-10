Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Konfliktparteien im Nordirak zur Deeskalation aufgerufen.

In einer einstimmig verabschiedeten Erklärung appellierten die 15 Mitgliedstaaten an alle Seiten, sich jeder Gewalt zu enthalten und einen konstruktiven Dialog aufzunehmen. Zugleich bekräftigte das Gremium die Bedeutung einer Einheit des Iraks. - Die irakische Armee hatte gestern mitgeteilt, sie habe wieder die Kontrolle über die Provinzen Kirkuk, Dijala und Niniveh übernommen. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer hatten sich weitgehend kampflos zurückgezogen. - Die Spannungen zwischen Bagdad und der kurdischen Regionalregierung in Erbil waren eskaliert, nachdem die Kurden in einem Referendum fast geschlossen für die Unabhängigkeit gestimmt hatten.