Verteidigungsministerin von der Leyen hat die bisherige Unterstützung der kurdischen Peschmerga im Nordirak als Erfolg bezeichnet.

Ausbildung und Waffenlieferungen seien im Kampf gegen die Terrormiliz IS "bitter nötig und richtig" gewesen, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. 2014 habe der IS einen Völkermord an den Jesiden versucht und bereits kurz vor Bagdad gestanden. Dank internationaler Unterstützung hätten die Peschmerga den Vormarsch gestoppt und den Dschihadisten empfindliche Niederlagen beigebracht. Seit dem vergangenen Freitag ruht die Bundeswehr-Mission. Hintergrund ist die Konfrontation zwischen der irakischen Zentralregierung und den nach Unabhängigkeit strebenden Kurden im Norden.