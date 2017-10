Im Nordirak wird die Waffenruhe nach Angaben des Militärs eingehalten.

Ein Sprecher der irakischen Armee sagte in Bagdad, sowohl die eigenen Soldaten als auch die kurdischen Kämpfer hielten sich an die Feuerpause. Sie war einseitig von der Führung in Bagdad ausgerufen und auf 24 Stunden begrenzt worden.



Zuletzt war es zwischen kurdischen Peschmerga-Kämpfern und irakischen Soldaten zu Gefechten gekommen, nachdem sich die Kurden im Norden des Irak in einem Referendum für einen eigenen Staat ausgesprochen hatten.