In Nordirland sind die Gespräche über eine Neuauflage der Koalition zwischen der republikanischen Sinn Fein Partei und der pro-britischen DUP gescheitert.

Das teilte die Sinn Fein in Belfast mit. Der britische Nordirlandminister Brokenshire kündigte an, der Haushalt der Region für das kommende Jahr solle vom Parlament in London verabschiedet werden. Die sei aber kein Schritt hin zu einer Rückkehr der direkten Kontrolle durch die Regierung in London. Ziel sei weiterhin eine funktionierende Regionalregierung.



Irlands Außenminister Coveney sagte, die Entwicklung sei besorgniserregend. Er glaube aber, dass es in Nordirland eine Grundlage für eine Einigung gebe.