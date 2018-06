Das generelle Abtreibungsverbot in Nordirland bleibt vorerst in Kraft.

Eine Klage der nordirischen Menschenrechtskommission wies das Oberste Gericht in Großbritannien heute aus formalen Gründen zurück. Zur Begründung hieß es, die klagende Institution sei nicht berechtigt gewesen, ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Inhaltlich räumte die Mehrheit der Richter allerdings ein, dass das in Nordirland geltende Abtreibungsgesetz nicht mit den Menschenrechten vereinbar ist. So dürfen schwangere Frauen nur dann abtreiben, wenn ihr eigenes Leben in Gefahr ist. In anderen Fällen, wenn sie etwa vergewaltigt wurden oder der Fötus nicht lebensfähig ist, müssen sie die Schwangerschaft fortsetzen.



In Irland hatte sich eine Mehrheit der Wähler in einem Referendum für eine Lockerung des strengen Abtreibungsverbots ausgesprochen. Die Regierung in Dublin will mit Jahresende eine Neuregelung auf den Weg bringen, die Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ermöglicht.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.