Bei den Wahlen in Nordirland ist die protestantisch geprägte Unionistenpartei DUP nur knapp als stärkste Kraft bestätigt worden.

Nach Auszählung aller Stimmen kommt die DUP im Regionalparlament in Belfast künftig auf 28 Sitze. Sie liegt damit nur einen Sitz vor der republikanischen Partei Sinn Féin. Bei der letzten Wahl hatte die DUP noch mit zehn Sitzen Vorsprung in Führung gelegen.



DUP und Sinn Féin bildeten bis vor einem Jahr die Regierung in Nordirland. Nach dem Bruch der Koalition wurden vorgezogene Neuwahlen notwendig. Die Beteiligung lag bei rund 65 Prozent.