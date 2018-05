Nordkorea hat nach Angaben von US-Experten damit begonnen, sein Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes abzubauen.

Wie die Fachleute auf einer Nachrichtenseite des US-Korea-Instituts berichten, wurden bereits erste Anlagen auf dem Areal abgerissen. Das belegten Satellitenaufnahmen. - Die Führung in Pjöngjang hatte am Wochenende angekündigt, das Testgelände bis zum 25. Mai zu sprengen. US-Präsident Trump hatte dies begrüßt. Er will sich am 12. Juni in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen.

