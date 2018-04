Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben die Schließung seines Atomtestgeländes im Mai zugesichert. Ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon teilte in Seoul mit, zudem habe Pjöngjang angekündigt, dass internationale Atomexperten den Prozess überprüfen könnten.

Das habe der nordkoreanische Machthaber Kim bei dem Gipfeltreffen mit Moon am Freitag deutlich gemacht. Beide Politiker waren im Grenzort Panmunjom zusammengekommen und hatten sich darauf verständigt, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien. Zudem wollen sie einen formellen Friedensschluss.



US-Präsident Trump kündigte bei einer Veranstaltung im Bundestaat Michigan an, das Treffen zwischen ihm und Kim solle in drei bis vier Wochen stattfinden. Zuvor hatte Trump nach südkoreanischen Angaben mit Präsident Moon in einem Telefonat über einen geeigneten Ort für die Unterredung gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.