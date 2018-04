Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben von Staatsmedien die Aussetzung der Atom- und Raketentests seines Landes angekündigt. Zudem solle der Betrieb einer nuklearen Testanlage eingestellt werden, teilte die amtliche nordkoreanische Agentur KCNA mit. Zur Begründung hieß es, die Entwicklung von Atomwaffen sei erfolgreich abgeschlossen worden, weitere Tests seien daher nicht nötig.

Der Beschluss der kommunistischen Führung in Pjöngjang wurde den Berichten zufolge bei einem Treffen des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei getroffen. Zudem wurde ein Wechsel des politischen Kurses angedeutet. Man wolle sich künftig stärker auf die Entwicklung der geschwächten Wirtschaft konzentrieren.



Südkoreas Regierung sprach von einem bedeutsamen Fortschritt für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Präsident Moon Jae In will sich am kommenden Freitag im Grenzort Panmunjom mit Kim treffen. US-Präsident Trump schrieb auf Twitter, das seien gute Neuigkeiten für Nordkorea und die ganze Welt. Er freue sich auf das Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef, das Anfang Juni stattfinden soll. Zurückhaltend äußerte sich dagegen Japans Regierungschef Abe. Er sehe den Schritt zwar als positive Entwicklung. Entscheidend sei aber, wie diese zu einer vollständigen und unumkehrbaren Demontage von Nuklearwaffen, Massenvernichtungswaffen und Geschossen führen werde, sagte Abe in Tokio.



Nordkorea hatte in den vergangenen Jahren sein Atom- und Raketenprogramm vorangetrieben und damit gegen UNO-Resolutionen verstoßen. Zahlreiche Sanktionen wurden gegen das kommunistische Land verhängt. Seit Jahresbeginn haben sich die Beziehungen Nordkoreas zu Südkorea und auch zu den USA verbessert.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.