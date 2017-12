Die Außenminister Russlands und der USA, Lawrow und Tillerson, haben das nordkoreanische Atomraketen-Programm als Verstoß gegen die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates verurteilt.

Das teilte das Außenministerium in Moskau nach einem Telefonat der Minister mit. Lawrow sagte demnach, Washington dürfe den Konflikt nicht durch "aggressive Rhetorik" oder Kriegsvorbereitungen in der Region anheizen. Beide Minister hätten aber die Bedeutung von Verhandlungen mit Nordkorea unterstrichen. Von der Sprache der Sanktionen gelte es, so schnell wie möglich zu Verhandlungen zu gelangen.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte vergangene Woche die Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen Raketentests einstimmig verschärft.

