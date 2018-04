Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben von Staatsmedien die Aussetzung der Atom- und Raketentests seines Landes angekündigt. Zudem solle der Betrieb einer nuklearen Testanlage im Norden des Landes eingestellt werden, berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die amtliche nordkoreanische Agentur KCNA.

Die Entscheidung sei bei einer Sitzung des Zentralkomitees der Regierungspartei in Pjöngjang gefallen. Der Beschluss soll von heute an umgesetzt werden.



Wegen seines Atomprogramms und der Tests von Interkontinentalraketen haben westliche Staaten zahlreiche Sanktionen gegen das kommunistische Land verhängt. Seit den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea zeichnet sich ein gewisses Entgegenkommen Nordkoreas ab. US-Präsident Trump ist zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber bereit. Über Ostern hielt sich der designierte US-Außenminister Pompeo in Pjöngjang auf.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.