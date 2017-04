Nordkorea hat den Jahrestag seiner Armee-Gründung einem Medienbericht zufolge mit einer Artillerie-Übung begangen.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, fand das Manöver in der Ostküsten-Region Wonsan statt. Der Generalstab Südkoreas erklärte, man beobachte nordkoreanische Truppenbewegungen rund um die Stadt Wonsan. Zuvor hatte es in den USA und Südkorea Spekulationen gegeben, Nordkorea könnte zum 85. Jahrestag der Gründung der Volksarmee einen neuen Atom- oder Raketentest vornehmen.



Die USA haben einen Flugzeugträger-Verband in Richtung Korea geschickt. Zudem legte heute ein atombetriebenes amerikanisches U-Boot am südkoreanischen Hafen Busan an.