Es klingt nach Schaum vor dem Maul: Gemeinsam mit den USA werde Japan "konkrete Maßnahmen" ergreifen, drohte Shinzo Abe am Morgen, und fügte hinzu: "Wir können Nordkoreas wiederholte Provokationen unter Missachtung der Warnungen der internationalem Gemeinschaft nicht tolerieren." - Gut gebrüllt, Löwe. Und nun?

Je lauter sich die Wut über die Raketentests des jungen Diktators äußert, desto klarer zeigt sich die Hilflosigkeit seiner Gegner. Was im Ernst wollen sie denn tun? Selbst ein Trump müsste wissen, dass Flugzeugträger vielleicht im Krieg etwas taugen, aber im Frieden nichts als eine hohle Drohung bedeuten. Natürlich könnten die Amerikaner Nordkorea zu Staub zermalmen.

Aber erstens ist das - selbst bei technischer Überlegenheit - in der Praxis nicht so einfach, wie nicht nur das Beispiel Syrien zeigt. Und zweitens stellt sich die Frage, womit das zu rechtfertigen wäre. Bei allem martialischen Getöse: Nordkorea hat keinen Krieg begonnen. Es hat seit mehr als 60 Jahren niemanden überfallen oder sein Territorium auf Kosten seiner Nachbarn erweitert. Man mag den grinsenden Diktator verabscheuen. Aber darf man deshalb sein Volk ausrotten?

Unter Diplomaten und Strategen gilt als goldene Regel, sich die Motive seines Gegners klarzumachen. Was also könnte Kim vorhaben? Amerika angreifen? Unsinn. Diesen Krieg würde er niemals gewinnen. Aber umgekehrt wird ein Schuh daraus: Amerika abschrecken! Sich vor Amerika schützen, um nicht wie Saddam Hussein oder Al-Gaddafi ausradiert zu werden. Mit 33 Jahren hat Kim noch lang zu leben. Asyl wird ihm niemand gewähren. Es gibt aus seiner Sicht kaum eine andere Option, als von aller Welt als Atommacht anerkannt zu werden. Das ist sein Ziel - und das wird es bleiben.

Je größer Kim die Bedrohung empfindet, desto schneller muss er hochrüsten

Je größer Kim die Bedrohung durch einen unberechenbaren US-Präsidenten empfindet, desto schneller muss er hochrüsten - mit allem, was er hat. Und die Welt staunt ja, was er alles hat und entwickelt und mit wessen Hilfe das möglich ist. Kim wird sich fragen, warum das, was die USA Israelis, Indern und Pakistanern zugestanden haben, mit der schlimmsten Waffe aller Zeiten hantieren zu dürfen, warum sie ihm das verweigern. Doch das ist inzwischen eher eine akademische Frage. Kim Jong-un will die Atommacht - je schneller desto lieber.

Was wäre zu tun, um ihn zu bremsen? Der neue Präsident von Südkorea schlägt Verhandlungen vor und setzt Zeichen. Anstatt den Norden weiter zu isolieren, erlaubt er zum ersten Mal wieder, Nichtregierungsorganisationen die Grenze zu überschreiten. Kleine Schritte, zugegeben, aber sinnvoller als hohles Gebrüll.