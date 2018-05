Wenige Wochen vor dem geplanten Gipfel mit US-Präsident Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un demonstrativ die Nähe zu China gesucht.

Bereits zum zweiten Mal seit März reiste Kim in die Volksrepublik, wo er in der Hafenstadt Dalian mit Präsident Xi Jinping zusammenkam. Der zweitägige Besuch war nicht angekündigt; er wurde heute von den Staatsmedien beider Länder gemeldet. Auf Fotos ist zu sehen, wie beide am Meer spazieren. Kim wird mit den Worten zitiert, er hoffe, dass durch den Dialog mit den USA gegenseitiges Vertrauen aufgebaut wird. Das Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Machthaber soll in Kürze stattfinden, ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

