China hat Nordkorea aufgefordert, seine Raketentests auszusetzen.

Auch müssten die USA und Südkorea ihre Militärmanöver einstellen, forderte Außenminister Wang am Rande des Volkskongresses in Peking. Das werde helfen, wieder Gespräche aufzunehmen. Beide Seiten steuerten auf einem beschleunigten Kollisionskurs, sagte Wang. Es sei Aufgabe Chinas, sie zu bremsen.



Vorher hatte der UNO-Sicherheitsrat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. Die Regierung in Pjöngjang hatte am Montag vier Raketen ins Japanische Meer abgefeuert und damit erneut seine Nachbarländer und die Vereinigten Staaten provoziert.