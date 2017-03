China versucht, im Konflikt mit Nordkorea zu schlichten.

Peking schlug eine Aussetzung der Raketentests vor, wenn die USA und Südkorea ihre Militärmanöver einstellten. Außenminister Wang sagte am Rande des Volkskongresses in Peking, beide Seiten steuerten auf Kollisionskurs. Es sei Aufgabe Chinas, sie zu bremsen und an den Verhandlungstisch zurückzubringen.



Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf. Zugleich äußerte das Gremium Besorgnis über das zunehmend destabilisierende Verhältnis der Regierung in Pjönjang. Nordkorea hatte am Montag vier ballistische Raketen ins Japanische Meer abgefeuert.