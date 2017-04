Die Europäische Union und China wollen zusammen an einer Lösung des Nordkorea-Konflikts arbeiten.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sagte während eines Besuchs in Peking vor Studenten, China und die EU hätten ein gemeinsames Interesse daran, eine militärische Eskalation auf der koreanischen Halbinsel zu verhindern. Nordkorea müsse dazu bewogen werden, sich an seine Verpflichtungen zu halten und gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft an einer nuklearen Abrüstung arbeiten.



Bei ihrer China-Reise kam Mogherini mit Ministerpräsident Li Keqiang zusammen. Beide Seiten seien überein gekommen, mit Kooperationen auf internationale Unsicherheiten zu reagieren, heißt es in einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums.



Nordkorea hatte am vergangenen Sonntag erneut eine Rakete abgeschossen, die allerdings kurz nach dem Start explodierte.