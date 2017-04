Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA hat China vor einer weiteren Eskalation gewarnt.

In Peking rief Außenminister Wang alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Dialog sei die einzige Lösung. In einem Krieg werde es keinen Gewinner geben. Die USA rechnen mit einem baldigen neuen Atomtest Nordkoreas. Die Frage sei nicht ob, sondern wann die Regierung in Pjöngjang wieder eine Rakete testen werde, sagte ein außenpolitischer Berater in Washington. Das Pentagon wies einen Bericht über angebliche Pläne für einen militärischen Präventivschlag gegen Nordkorea zurück. Zwei mit Marschflugkörpern bewaffnete US-Zerstörer halten sich bereits in der Nähe der Koreanischen Halbinsel auf. US-Vizepräsident Pence reist am Sonntag zu Gesprächen nach Südkorea.



In Japan erörterte der Nationale Sicherheitsrat unterdessen Möglichkeiten, wie die rund 60.000 in Südkorea lebenden Japaner in Sicherheit gebracht werden können.