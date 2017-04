Im Streit um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm hat China die USA und die Führung in Pjöngjang vor einer militärischen Auseinandersetzung gewarnt.

In Peking sagte Außenminister Wang, in einem bewaffneten Konflikt zwischen den beiden Ländern könnte es keine Gewinner geben. Dialog sei die einzige Lösung. Auch Russland mahnte zur Mäßigung. Der Kreml in Moskau rief alle Staaten auf, Provokationen zu unterlassen. Nordkoreas stellvertretender Außenminister Han sagte in einem Interview der Nachrichtenagentur AP, Pjöngjang sei bereit in den Krieg zu ziehen, sollte US-Präsident Trump das wollen. Auf militärische Aggression könne Nordkorea mit einem Präventivschlag reagieren. Han warf Präsident Trump vor, mit seinen Äußerungen den Konflikt zu verschärfen. Zugleich betonte Han, dass Nordkorea weiter atomar aufrüsten werde.



Die USA rechnen bald mit einem neuen Nuklearwaffentest Nordkoreas. Zwei US-Zerstörer halten sich derzeit in der Nähe der Koreanischen Halbinsel auf, ein Flugzeugträger ist auf dem Weg. Vizepräsident Pence reist am Sonntag zu Gesprächen nach Südkorea. Die USA hatten mehrfach damit gedroht, das Atomprogramm Nordkoreas notfalls im Alleingang zu stoppen.