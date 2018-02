Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat erneut versöhnliche Töne gegenüber Südkorea angeschlagen.

Kim sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA, es sei wichtig, das Klima der Annäherung und des Dialogs zu stärken. Er habe diesbezüglich wichtige Anweisungen gegeben. Einzelheiten hierzu wurden nicht genannt. Weiter hieß es, Kim sei beeindruckt von der Gastfreundschaft Südkoreas gegenüber der nordkoreanischen Delegation bei den Winterspielen in Pyeongchang. Zu der Abordnung hatte auch Kims Schwester Yo Jong gehört. Erst vor wenigen Tagen hatte Kim den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu einem Besuch in seinem Land eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.