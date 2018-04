Der Leiter des Wissenschaftsbereichs zu Nordkorea der FU Berlin, Ballbach, misst dem innerkoreanischen Gipfeltreffen eine hohe Bedeutung zu. Die Abschlusserklärung habe die Erwartungen übertroffen, sagte Ballbach im Dlf - unter anderem, weil sie konkreter sei als vorhergehende Abkommen zwischen Nord- und Südkorea.

Dies gelte insbesondere mit Blick auf innerkoreanische Vereinbarungen. Als Beispiele nannte Ballbach (Audio-Link) Initiativen zum Kulturaustausch und zu Forschungsaktivitäten sowie die Wiederaufnahme der Familienzusammenführung. Für die Koreaner sei auch der emotionale und symbolische Kontext des Treffens von großer Bedeutung, betonte der Nordkorea-Experte.



International wurde das Treffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae In begrüßt. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem historischen Ereignis. Die starken Bilder hätten viele Menschen in der ganzen Welt beeindruckt. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sprach von einem Sieg der Diplomatie und erklärte, das Treffen habe gezeigt, dass der Weg zum Frieden trotz aller Widrigkeiten möglich sei. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Maas.



Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur bezeichnete das Gipfeltreffen als Wendepunkt und als "neuen Meilenstein" für gemeinsamen Wohlstand. Kim und Moon hatten sich darauf verständigt, noch in diesem Jahr Verhandlungen über einen Friedensvertrag aufzunehmen und die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien.

