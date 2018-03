Südkorea führt in China Gespräche über den Konflikt mit Nordkorea.

Der nationale Sicherheitsberater Chung Eui Yong hält sich nach Angaben der Regierung in Seoul derzeit in Peking auf. Anschließend werde er morgen in Moskau erwartet. Die Zusammenarbeit der Länder gilt in der Nordkorea-Frage

als wichtig, um mögliche Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts um das Atomprogramm Pjöngjangs durchzusetzen.



US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen bald zu einer Unterredung zusammenkommen; das Treffen soll spätestens im Mai stattfinden.

