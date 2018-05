Die drei von Nordkorea freigelassenen US-Bürger sind wieder in den Vereinigten Staaten.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, trafen sie für eine Zwischenlandung in Alaska ein. Später sollen sie in Washington empfangen werden. In einer Erklärung bedankten sie sich bei US-Präsident Trump und Außenminister Pompeo für die Bemühungen, sie wieder in ihre Heimat zurückzubringen. Die drei Männer hatten gemeinsam mit Pompeo ihren Rückflug aus Pjöngjang angetreten. Dieser hatte in Nordkorea Gespräche geführt, um ein Treffen zwischen Staatschef Kim und US-Präsident Trump vorzubereiten. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un bezeichnete das geplante Gipfeltreffen als historische Chance. Es werde die Situation auf der koreanischen Halbinsel verbessern, sagte er laut Berichten von Staatsmedien.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.