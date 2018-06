US-Außenminister Pompeo und Südkoreas Präsident Moon haben sich über die Ergebnisse des Nordkorea-Gipfels ausgetauscht.

Es gebe noch unterschiedliche Sichtweisen auf die Resultate, sagte Moon bei dem Gespräch in Seoul. Das Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur sei aber ein großer Erfolg gewesen. Pompeo erklärte, es bestehe noch viel Diskussionsbedarf zwischen den USA und Nordkorea. Die Bemühungen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel würden aber erfolgreich sein.



Erstmals seit über zehn Jahren haben Nord- und Südkorea hochrangige Militärgespräche aufgenommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul begannen die Beratungen heute früh auf der nordkoreanischen Seite des Friedensdorfs Panmunjom an der entmilitarisierten Zone.

