Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat erstmals seit seiner Machtübernahme Ende 2011 hochrangige Vertreter Südkoreas getroffen.

Kim habe für die Besucher in der Hauptstadt Pjöngjang ein Abendessen gegeben, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit. Details wurden nicht bekannt. Südkoreas Präsident Moon Jae In hat fünf Emissäre nach Nordkorea geschickt, um über eine weitere Annäherung zu verhandeln. Sie werden angeführt vom Nationalen Sicherheitsberater Südkoreas. Der Besuch dauert bis morgen. Seit der Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Olympischen Winterspielen gibt es Hoffnungen auf eine Entspannung der zuletzt wegen Pjöngjangs Atom- und Raketenprogramm angespannnten Stimmung zwischen den beiden Staaten.

