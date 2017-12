Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die USA aufgefordert, sein Land als Atommacht anzuerkennen. In seiner im Staatsfernsehen ausgestrahlten Neujahrsansprache sagte Kim, Nordkorea habe 2017 das historische Ziel erreicht, seine nukleare Streitmacht zu vervollständigen.

Weiter behauptete Kim, er habe einen Atomwaffen-Knopf auf seinem Schreibtisch. Das sei keine Erpressung gegen die USA, sondern die Realität. Sein Land müsse Atombomben und Raketen nun in Massenproduktion herstellen und ihre Stationierung beschleunigen.



Nordkorea treibt seine Aufrüstung und seine Raketentests trotz internationaler Sanktionen voran. Im September testete das international isolierte Land eine Wasserstoffbombe, die nach japanischen Angaben eine Sprengkraft von 160 Kilotonnen hatte - mehr als zehnmal so viel wie die Atombombe, welche die US-Streitkräfte 1945 über Hiroshima abwarfen. Ende November brüstete sich Nordkorea mit dem Test einer Interkontinentalrakete und erklärte, das gesamte US-Festland liege nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen.

