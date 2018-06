Nordkoreanischen Staatsmedien zufolge hat Machthaber Kim Jong Un eine Einladung von US-Präsident Trump in die Vereinigten Staaten angenommen. Trump habe seinerseits zugestimmt, nach Nordkorea zu kommen, meldet die Nachrichtenagentur KCNA in Pjöngjang. Zudem heißt es, Trump habe einer schrittweisen Abrüstung zugestimmt.

Laut KCNA sagte Kim auf dem Gipfeltreffen in Singapur, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen, sollten beide Länder davon absehen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Nach nordkoreanischer Darstellung haben Kim und Trump sich auf einen schrittweisen Prozess der Denuklearisierung Nordkoreas geeinigt, im Gegenzug für Zugeständnisse der USA. Trump hat bereits angekündigt, die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea auszusetzen. Die USA hatten bisher stets erklärt, dass es zunächst an Nordkorea ist, Schritte zur atomaren Abrüstung zu unternehmen.



Das Gipfeltreffen in Singapur wurde in Pjöngjang als radikaler Wendepunkt in den angespannten Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea gewertet.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.