China hat Nordkorea Unterstützung für seinen Kurs der Öffnung und Abrüstung zugesagt.

Bei einem Treffen in der chinesischen Stadt Dalian habe Präsident Xi dem nordkoreanischen Machthaber Kim erklärt, China befürworte den "strategischen Kurswechsel", meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Kim seinerseits

habe seine Bereitschaft zu atomarer Abrüstung und vertrauensvollen Beziehungen zu den USA bekräftigt. Es war Kims zweiter Besuch in China in weniger als zwei Monaten. In Kürze will er sich auch mit US-Präsident Trump treffen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.