Der Konflikt auf der koreanische Halbinsel bekommt nach Ansicht des Korea-Experten Frank eine neue Qualität.

Grund dafür sei vor allem, dass US-Präsident Trump offenbar weit weniger berechenbar sei als seine Vorgänger, sagte der Professor für Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens an der Universität Wien im Deutschlandfunk. Pjöngjang werde sein Waffenarsenal einsetzen - unter der Voraussetzung, dass das Land zuvor angegriffen werde. Dann würden die Nordkoreaner ohne jeden Zweifel mit allem, was sie besäßen, zurückschlagen. Frank bezeichnete die Sorge von Südkorea und China in Hinsicht auf eine Eskalation der Lage als sehr berechtigt.



Frank relativierte allerdings, man könne Nordkorea auch nicht gewähren lassen und Raketen und Atomsprengköpfe testen lassen. Das würde sonst Nachahmer finden, so Frank. Seiner Ansicht nach ist eine militärische Auseinandersetzung keine Lösung: Man solle definitiv versuchen, den Verhandlungsweg zu gehen. Im Augenblick unterstützten die Amerikaner mit ihrem Verhalten das Regime in Nordkorea, denn so lieferten die Vereinigten Staaten dem nordkoreanischen Regime die begründung für sein Atomwaffenprogramm. Das gelte dort als Lebensversicherung.



Südkorea hält in den kommenden Tagen einen neuen Atomtest des nördlichen Nachbarlands für möglich. Nordkorea hatte zuvor die angekündigte Entsendung eines US-Marine-Kampfverbandes in die Region kritisiert und mit einem Gegenschlag gedroht.