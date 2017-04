Russland hat die USA vor einer militärischen Konfrontation mit Nordkorea gewarnt.

In Moskau erklärte Außenminister Lawrow, er hoffe, dass es keine einseitigen Schritte der Vereinigten Staaten wie zuletzt in Syrien geben werde. Wenn Washington im Alleingang Gewalt einsetzen wolle, sei dies ein sehr riskanter Weg.



Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas hatten die USA das Land vor weiteren Provokationen gewarnt. Die Ära der strategischen Geduld sei vorbei, sagte der amerikanische Vizepräsident Pence bei einem Besuch in Südkorea. Die Führung in Pjöngjang sollte die Entschlossenheit von Präsident Trump und die Stärke des US-Militärs nicht auf die Probe stellen. Man hoffe zwar darauf, Nordkorea mit friedlichen Mitteln von seinem Atomwaffenprogramm abzubringen. Es lägen aber alle Optionen auf dem Tisch.