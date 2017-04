Im Streit um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm hat Russland zur Besonnenheit aufgerufen.

Alle Länder sollten sich in dem Konflikt zurückhalten und Provokationen unterlassen, die zu einer weiteren Eskalation der Lage führen könnten, teilte der Kreml in Moskau mit. Ähnlich hatte sich bereits China geäußert. Die USA rechnen bald mit einem neuen Atomtest in Nordkorea. Das Pentagon wies einen Bericht über Pläne für einen militärischen Präventivschlag gegen das kommunistische Land zurück. Zwei US-Zerstörer halten sich derzeit in der Nähe der Koreanischen Halbinsel auf, ein Flugzeugträger ist auf dem Weg. Vizepräsident Pence reist am Sonntag zu Gesprächen nach Südkorea. Die USA hatten mehrfach damit gedroht, das Atomprogramm Nordkoreas notfalls im Alleingang zu stoppen.