Vor dem Hintergrund der fortgesetzten nordkoreanischen Raketentests hat Südkoreas Präsident Moon Jae-Inn sein Gesprächsangebot an den Norden erneuert.

Er sei weiterhin bereit, sich mit Präsident Kim Jong Un zu treffen, sagte Moon in Hamburg, wo er heute und morgen am G20-Gipfel teilnimmt. Südkorea setze auf Dialog und Druck, um Nordkorea an einer Weiterentwicklung seines Atomwaffenprogramms zu hindern, so Moon.



Nordkorea hatte Anfang der Woche erstmals eine Langstreckenrakete getestet, die nach Einschätzung von Experten geeignet wäre, US-Territorium zu erreichen. Die UNO-Botschafterin der USA, Haley, drohte daraufhin mit dem Einsatz von Gewalt.



Bundesaußenminister Gabriel warnte im ZDF vor einem militärischen Eingreifen. Er forderte China auf, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben.