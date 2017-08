US-Außenminister Tillerson zeigt sich im Konflikt mit Nordkorea um Entspannung bemüht.

Man stehe dem Land nicht feindlich gegenüber und strebe auch keinen Regimwechsel an, sagte Tillerson in Washington. Die Führung in Pjöngjang stelle aber eine nicht hinnehmbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar, auf die man reagieren müsse. Tillerson äußerte zugleich die Hoffnung, dass irgendwann ein Dialog möglich sein könnte.



Nordkorea hatte in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben eine Interkontinentalrakete getestet, die Experten zufolge auch die USA hätte erreichen können.