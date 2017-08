Die USA streben nach den Worten von Außenminister Tillerson keinen Regimewechsel in Nordkorea an.

Man stehe dem Land nicht feindselig gegenüber, sagte Tillerson in Washington. Die Führung in Pjöngjang stelle jedoch eine nicht hinnehmbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar. Darauf müsse man reagieren. - Nordkorea hatte in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben eine weitere Interkontinentalrakete getestet. Experten zufolge hätte sie auch amerikanisches Territorium erreichen können.