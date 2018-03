Die USA haben Bedingungen für ein Treffen zwischen Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gefordert.

Das Regime in Pjöngjang müsse konkrete Schritte unternehmen, um sich nachprüfbar von seinem Atomprogramm zu verabschieden, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, in Washington. Zudem teilte das Präsidialamt mit, Trump sei sich mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jingping in einem Telefonat einig gewesen, dass der Druck auf Nordkorea aufrechterhalten werden müsse. Trump hatte sich zu einem Treffen mit Kim bereiterklärt. Die Einladung ging von Kim aus. Die Begegnung soll spätestens im Mai stattfinden.

