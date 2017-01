Nordkorea Land steht offenbar kurz vor Test von Interkontinentalrakete

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat wieder eine Neujahrsrede gehalten. (picture-alliance / dpa / MAXPPP)

Nordkorea steht nach Worten von Staatschef Kim Jong Un kurz vor dem Test einer Interkontinentalrakete.

Die Vorbereitungen dafür seien in der letzten Phase, sagte Kim in seiner im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache. - Das international isolierte Land hat im abgelaufenen Jahr so viele ballistische Raketen getestet wie nie zuvor. Im vergangenen Monat hatte die UNO ihre Sanktionen gegen die Regierung in Pjöngjang deswegen verschärft.