Russlands Außenminister Lawrow hat kurzfristig einen Besuch in Nordkorea angekündigt.

Er werde morgen in Pjöngjang Gespräche über die bilateralen Beziehungen und über die Lage auf der koreanischen Halbinsel führen, erklärte sein Ministerium in Moskau.



Ein nordkoreanischer Regierungsvertreter ist unterdessen auf dem Weg in die USA. General Kim Yong Chol gilt als enger Mitarbeiter von Machthaber Kim Jong Un. In New York soll er US-Außenminister Pompeo treffen. Ob ein ursprünglich für den 12. Juni geplanter Gipfel zwischen Kim und Präsident Trump zustandekommt, steht weiterhin nicht fest.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.