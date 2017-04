Für das nordkoreanische Regime ist der alljährliche Marathon eine wichtige Werbeveranstaltung.

Auch dieses Jahr durften darum wieder rund 1.000 Ausländer in das streng abgeschottete Land einreisen, um mitzulaufen. Der Marathon fand zu Ehren des 105. Geburtstages von Staatsgründer Kim Il Sung in der Hauptstadt Pjöngjang statt. Die Läuferinnen und Läufer starteten vor einem großen Kim-Il-Sung-Porträt im Kim-Il-Sung-Stadion, passierten auch den gleichnamigen Gedenk-Obelisken und die gleichnamige goldene Statue. Als Sieger gingen bei Frauen wie Männern - kaum überraschend - Nordkoreaner durchs Ziel. Ein irischer Sportler sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei schon ein bisschen surreal, aber er gestalte seine Urlaube nunmal gerne als Abenteuer.



In Nordkorea gibt es so gut wie keine Touristen. Pro Jahr kommen rund 5.000 Ausländer, die rund um die Uhr überwacht werden. Kontakt zur einheimischen Bevölkerung wird verhindert. Nordkorea steht wegen seines Atomprogramms unter scharfen internationalen Sanktionen, dem Land werden regelmäßig auch schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.