Bundeskanzlerin Merkel hat ein härteres Vorgehen der Weltgemeinschaft gegen Nordkorea gefordert.

Das Regime in Pjöngjang treibe sein völkerrechtswidriges Raketen- und Nuklearprogramm weiter voran, kritisierte Merkel beim Empfang für das diplomatische Korps auf Schloss Meseberg. Der jüngste Test sei eine weitere Provokation und eine ernsthafte Bedrohung des Friedens in der Region und weit darüber hinaus. Nordkorea hatte in der vergangenen Woche eine Langstreckenrakete getestet, die auch die USA erreichen könnte.



Die USA bereiten nach Angaben aus Regierungskreisen neue Sanktionen gegen China vor, sollte das Land nicht mehr Druck auf seinen Verbündeten Nordkorea ausüben.