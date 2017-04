Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea haben China und Russland beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen.

Der chinesische Außenminister Wang erklärte nach einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow, Ziel beider Länder sei es, alle Parteien zurück an den Verhandlungstisch zu bringen. Sein Land sei bereit, sich mit Moskau in der Sache abzustimmen. Zuvor hatte ein ranghoher Vertreter der nordkoreanischen Führung erklärt, sein Land sei bereit, auf einen möglichen Atomangriff der USA mit einem ebensolchen Gegenschlag zu reagieren.



Heute früh hatte das kommunistische Land bei seiner traditionellen Militärparade zum 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung Panzer und Raketensysteme präsentiert. Das Staatsfernsehen zeigte tausende Soldaten, die über den Zentralen Platz in der Hauptstadt Pjöngjang marschierten.



Die USA hatten in den vergangenen Tagen mehrere Kriegsschiffe in die Nähe der koreanischen Halbinsel verlegt. Vizepräsident Pence reist morgen zu Gesprächen nach Südkorea.