Inmitten großer internationaler Spannungen gedenkt Nordkorea mit einer Militärparade seines Staatsgründers. Anlass ist der 105. Geburtstag des vor 23 Jahren gestorbenen Präsidenten Kim Il Sung.

Das Staatsfernsehen zeigte tausende Soldaten, die über den zentralen Platz in der Hauptstadt Pjöngjang marschierten. Auch Panzer und Raketensysteme werden präsentiert.



Im Ausland wird befürchtet, dass der gegenwärtige Präsident Kim Jong Un, der Enkel des Staatsgründers, den Feiertag nutzen könnte, um einen weiteren Atomwaffentest zu unternehmen. Es wäre der sechste seit 2006. Nach Angaben der John-Hopkins-Universität in den USA zeigen Satellitenbilder seit Tagen Aktivitäten auf einem Testgelände in Punggye Ri. Der Auslandssender Voice of America berichtet, ein atomarer Sprengsatz sei bereits in einen Tunnel geschoben worden.



Die US-Regierung will wegen der Gefahr aus Nordkorea militärische Optionen prüfen und hat zwei Zerstörer in die Nähe der Koreanischen Halbinsel beordert. Nordkoreas zweitwichtigster Politiker Choe Ryong Hae, erklärte in einer vom Fernsehen übertragenen Rede, man werde auf einen Militärschlag der USA antworten und sei bereit, auf jeden Atomangriff mit einem eigenen Atomangriff zu reagieren. China und Russland riefen beide Seiten zur Mäßigung auf.