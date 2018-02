Einen Tag vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea hat Nordkorea eine Militärparade abgehalten.

Entsprechende Livebilder aus der Hauptstadt Pjöngjang wurden heute früh über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreitet. Nach Ansicht von Beobachtern will Machthaber Kim Jong Un mit der Waffenschau trotz der jüngsten Annäherung an Südkorea militärische Stärke demonstrieren. An den Olymischen Winterspielen in Pyeongchang nehmen auch nordkoreanische Athlethen teil.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.