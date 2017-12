Nordkorea hat die Verhängung der neuen UNO-Sanktionen als "kriegerischen Akt" bezeichnet.

Der Beschluss des Sicherheitsrats untergrabe die Souveränität des Landes und zerstöre Frieden und Stabilität in der Region, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte am Freitag einstimmig entschieden, die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea zu verschärfen. Unter anderem sollen die Öllieferungen noch weiter begrenzt werden. Der Import bestimmter Maschinen, Nahrungsmittel und Rohstoffe aus Nordkorea wird verboten. Die USA hatten sich zuvor mit China, dem engsten Verbündeten Nordkoreas, abgestimmt. Grund für die neuen Sanktionen ist der Test einer Interkontinentalrakete Ende November.

