Nordkorea hat offenbar einen erneuten Raketentest unternommen.

Unmittelbar nach dem Abheben sei der Flugkörper jedoch explodiert, teilten das US-Militär und der südkoreanische Generalstab mit. Der Abschuss erfolgte unmittelbar vor dem Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence in Seoul.



Erst gestern fanden im Norden die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung statt. Dabei hatte das Regime auf einer Militärparade auch mutmaßliche Prototypen neuer Langstrecken- sowie U-Boot-gestützter Raketen präsentiert. Sollte es sich dabei um echte Waffensystem handeln, könnten sie von den USA als Bedrohung angesehen werden. Zuletzt war das rhetorische Säbelgerassel zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten lauter geworden. Dies hatte international Sorgen geschürt, die Krise könne eskalieren könnte. Nordkorea drohte den USA mit Vergeltungsmaßnahmen, sollten sie ihre "Provokationen" gegen das stalinistisch regierte Land nicht einstellen.



Im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm hatte US-Präsident Trump erklärt, Washington sei notfalls zu einem Alleingang bereit, sollte China nicht den Druck auf seinen Verbündeten in Pjöngjang erhöhen. Ende der vergangenen Woche schickte die US-Armee einen Flugzeugträger sowie mehrere Kriegsschiffe Richtung Westpazifik in die Nähe der Koreanischen Halbinsel.



Vor dem Hintergrund der Spannungen trifft heute US-Vizepräsident Pence in Seoul ein, um Solidarität mit dem südkoreanischen Verbündeten zu bekunden. Er will zunächst mit US-Soldaten Ostern feiern, die in der Pufferzone zwischen Nord-und Südkorea stationiert sind. Am morgigen Montag stehen dann Gespräche mit der südkoreanischen Führung an.