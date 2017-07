Nordkorea hat allem Anschein nach erneut eine Rakete getestet.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär meldet, wurde das Geschoss in der Nähe der Grenze zu China in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Die Rakete sei im Meer gelandet. Um welchen Raketentyp es sich handelte, blieb zunächst unklar.



UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test ballistischer Raketen. Die Führung in Pjöngjang hält sich aber nicht daran, wodurch die Lage in der Region seit Monaten angespannt ist.