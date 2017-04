US-Vizepräsident Pence hat mit dem japanischen Premierminister Abe über den Konflikt mit Nordkorea beraten.

Pence sagte in Tokio, es lägen alle Optionen auf dem Tisch. Präsident Trump wolle jedoch mit Japan, China und Südkorea an einer friedlichen Lösung arbeiten. Abe betonte, man sei mit der Geduld am Ende. Der nordkoreanische Vizeaußenminister Han Song-Ryol sagte der BBC, man werde weitere Tests durchführen. Sollte Amerika militärisch intervenieren, werde ein totaler Krieg ausbrechen. - Pjöngjang hatte am Osterwochenende erneut eine Rakete gestartet, sie war allerdings kurz nach dem Start explodiert.



Der CDU-Außenexperte Röttgen setzt angesichts der verschärften Spannungen auf der koreanischen Halbinsel auf eine gemeinsame diplomatische Offensive aus Washington und Peking. Der Schlüssel zur Eindämmung der nordkoreanischen Nuklearambitionen liege in einem amerikanisch-chinesischen Zusammenwirken, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags der Deutschen Presse-Agentur. Europa und auch Deutschland könnten derzeit zur Vermittlung so gut wie nichts tun.