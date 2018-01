Nordkorea hat eine geplante gemeinsame Kulturveranstaltung mit Südkorea zur Feier der bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Pyeongchang abgesagt.

Wie eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul erklärte, nimmt Pjöngjang Anstoß an bestimmten Berichten südkoreanischer Medien. Details seien allerdings nicht genannt worden.



Beide Länder hatten sich zuletzt wieder angenähert. Als Teil ihrer Vereinbarungen sollte neben der Teilnahme nordkoreanischer Sportler an den Winterspielen in Südkorea unter anderem auch eine kulturelle Darbietung in Nordkorea stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.