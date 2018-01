Nordkorea will die seit langem geschlossene Kommunikationsverbindung zu Südkorea wieder öffnen.

Dies solle noch heute geschehen, teilte ein Vertreter der Regierung in Pjöngjang im Staatsfernsehen mit. Der Kommunikationskanal solle genutzt werden, um über die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar zu sprechen. Das südkoreanische Präsidialamt sprach von einer bedeutenden Entwicklung.



Nordkoreas Präsident Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache einen versöhnlicheren Ton als in früheren Reden angeschlagen und Südkorea einen Dialog zum Abbau der Spannungen angeboten. Südkorea bot Nordkorea daraufhin Gespräche über eine Teilnahme an den Winterspielen an.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.