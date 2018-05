Die USA haben Nordkorea Wirtschaftshilfen zugesagt, sollte das Land rasch auf Atomwaffen verzichten.

Wenn Staatschef Kim den richtigen Weg wähle, werde es eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand für das nordkoreanische Volk geben, erklärte Pompeo in Washington. Voraussetzung sei eine vollständige und nachprüfbare Denuklearisierung. Am 12. Juni wollen Kim und US-Präsident Trump zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen.



Der Direktor des UNO-Welternährungsprogramms, Beasley, erhofft sich vom Entspannungskurs eine Verbesserung der Lebensmittelversorgung in Nordkorea. Seit Ende der 1980er-Jahre kam es in Nordkorea immer wieder zu Hungersnöten. Am schlimmsten war die Ernährungskrise in den Jahren 1996 und '97. Infolge von Dürren, Überschwemmungen und starrer Staatswirtschaft starben nach offiziellen Angaben 200.000 Menschen, nach Schätzungen ausländischer Experten bis zu drei Millionen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.